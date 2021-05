Marchisio: “Italia? Mancini ha creato i presupposti per un grande Europeo”

Le parole dell'ex centrocampista bianconero a proposito della selezione azzurra guidata dall'ex Inter

Premiato per la sua carriera al Gentleman 2021, Claudio Marchisio ha commentato anche il percorso effettuato finora dall'Italia di Mancini. Queste le sue considerazioni: "Complimenti a Mancini per quello che ha fatto, ci sono tutti i presupposti per fare un grande Europeo. Non soltanto dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche per da quello del gruppo. Speriamo in questo grande evento".