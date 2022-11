Marchisio: “Maxi recuperi al Mondiale? Io farei il tempo effettivo come nel basket”

"Innanzitutto c'è stata poca comunicazione prima del Mondiale, nessuno sapeva di certe indicazioni date agli arbitri e questo ha creato dei problemi. Quanto all'esperimento in corso in Qatar, spero porti a raccogliere dati importanti per indicare una soluzione definitiva. Io sono per giocare magari tempi più brevi, di 30 minuti, ma con il tempo effettivo, come avviene nel basket". Claudio Marchisio, ospite da Doha di Radio anch'io Sport (Rai Radio1), così ha commentato i lunghissimi recuperi decisi dagli arbitri nelle partite del torneo in corso.