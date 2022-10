Il CorSport boccia Marciniak: “Errore grave non espellere Dembelé. E nel primo tempo…”

"Pressione enorme sul polacco Marciniak, fedelissimo di Rosetti: ha avuto ragione il designatore Uefa italiano, almeno fino al mancato rosso per Dembelè (e pure nel primo tempo...) è un errore grave, che finisce per pesare poi nell’economia della partita. Entrata di Dembelè su Darmian: tacchetti esposti, sul polpaccio del giocatore nerazzurro, senza possibilità di prendere il pallone. Da rosso, Marciniak sceglie il giallo e sbaglia. Anche perché sarebbe dovuto essere il secondo, visto che nel primo tempo Dembelè era entrato in ritardo su Skriniar, episodi che ha portato poi alla mezza rissa".