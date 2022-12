Marco Rossi: “Barella è un centrocampista tra i migliori in circolazione”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Marco Rossi, ct dell'Ungheria, ha parlato così dei maggiori talenti italiani: "L'Italia ne ha tantissimi fortissimi in ogni ruolo... Barella è un centrocampista tra i migliori in circolazione, senza contare tutti gli altri. L'Italia è forte, continua ad esserlo, ha un serbatoio importante, ha ricambi importanti e poi le scelte le fa Mancini in base a tante considerazioni fatte da lui e dal suo staff. Credo nella maniera più assoluta che non ci sia da preoccuparsi per il futuro della Nazionale".