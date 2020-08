Marco Silva: “Fui molto vicino all’Inter: incontrai la dirigenza più volte. Su Conte e Ranocchia…”

Marco Silva, allenatore portoghese con esperienza in Grecia e in Premier League, ha parlato in esclusiva a Sky Sport di Antonio Conte, suo avversario ai tempi del Watford, e dell’Inter dopo la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: “L’Inter è stata fantastica: l’approccio alla gara e i momenti in cui è riuscita ad andare in gol. Conte, al suo primo anno in Premier, ha avuto un impatto fantastico. Vinse il titolo subito. La seconda stagione non è stata tra le migliori, poi è tornato in Italia. Non è facile competere con la Juventus. Ieri si è vista la mano di Conte nell’atteggiamento tattico dell’Inter”.

Il tecnico ha parlato anche di Ranocchia, suo calciatore ai tempi dell’Hull City: “Ogni tanto ci sentiamo. È un grande calciatore ma sopratutto un grande uomo e professionista. Ho provato a portarlo con me al Watford ma non è stato possibile. È bello vederlo all’Inter anche se non gioca con continuità. Sicuramente è importantissimo per Conte all’interno dello spogliatoio“.

Infine un retroscena: “Ero molto vicino all’Inter. Abbiamo avuto diversi incontri quando Mancini andò via, tutti positivi. Sembrava praticamente fatta ma poi la dirigenza non scelse me“.