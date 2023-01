Marcolin: “Il campionato si può riaprire. Se l’Inter batte il Napoli mette…”

In una lunga intervista a Tuttosport, Dario Marcolin ha parlato della lotta scudetto e di Inter-Napoli

In una lunga intervista a Tuttosport, Dario Marcolin ha parlato della lotta scudetto e di Inter-Napoli: "Si può riaprire il campionato: se l’Inter batte il Napoli, mette benzina nel proprio serbatoio, ma pure in quello di Milan e Juventus, anche perché i partenopei avranno un calendario non semplice".