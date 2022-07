Marcolin: “Inter, difficile sostituire Perisic nel gioco. Credo che in attacco ci sia un’idea”

Intervistato da Calcio Today, Dario Marcolin ha fatto il punto sulle mosse di mercato della nuova Inter di Simone Inzaghi che sta nascendo per il 22-23:

"Se la coppia nuova d’attacco è Lukaku-Dybala, era il miglior attacco del campionato, non contenti l’hanno voluto cambiare per età. Un attaccante vero e proprio, e se prende anche Dybala che verticalizza come nessuno. L’idea credo sia questa. Ma la difficoltà dell’Inter è sostituire Perisic e i suoi assist. Lui faceva il quinto, ma era anche un attaccante".