Zanetti: “Ammiro Maldini. I due trofei contro la Juve? Belle serate così. A Moratti dicevo…”

PRIMA VOLTA - "Ho indossato un abito per la prima volta quando sono stato presentato all'Inter. In Argentina lo usavo solo per le grandi feste. Ne comprai uno molto costoso quando seppi del trasferimento, in quel momento ero uno sconosciuto, poi non mi sono fermato più. Facchetti è stato una splendida persona, mi ha insegnato tanto e mi manca molto. Ne avrò sempre un bellissimo ricordo. Il gol in finale di Coppa Uefa fu molto importante, per giunta davanti alla mia famiglia: è stata una gioia immensa condividere quel momento con loro. Simeone stava per calciare, gli urlai di lasciarmela e la misi all'incrocio, nemmeno Cragnotti ci poteva credere. Simoni era il nostro condottiero, ci guardava come dei figli. Ora su WhatsApp Moriero ci manda le foto delle Maldive! Cambiasso, Milito e Samuel sono come fratelli, non ci siamo mai sentiti stranieri: l'Inter era la nostra casa e la nostra famiglia. Se abbiamo vinto tutto è perché eravamo grandi uomini prima che grandi giocatori, ci aiutavamo e siamo stati guidati da allenatori eccezionali, che hanno saputo farci andare oltre le nostre possibilità".