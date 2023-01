Marcolin: “Se l’Inter batte il Napoli riapre il campionato. Marzo mese decisivo”

Dario Marcolin, ex centrocampista e oggi commentatore tv, ha parlato ai microfoni di Tuttosport della ripresa del campionato e della corsa scudetto: "Allegri dice sempre che il mese decisivo è quello di gennaio. Ecco, io penso che quest'anno sia quello di marzo. Si può riaprire il campionato: se l'Inter batte il Napoli, mette benzina nel proprio serbatoio, ma pure in quello di Milan e Juventus, anche perché i partenopei avranno un calendario non semplice".