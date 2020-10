Marcolin: “Inter, Eriksen fatica per le richieste di Conte. Verrà fuori come Zidane”

L’ex calciatore Dario Marcolin, oggi allenatore e voce tecnica di DAZN in commento, è intervenuto in diretta a TMW Radio. Questo il suo parere a proposito delle difficoltà in Italia di Eriksen: “Visto nel Tottenham è stato un giocatore fantastico, e quando l’Inter l’ha preso pensavamo all’ennesimo top player per la Serie A. Credo che Conte gli abbia chiesto delle cose in particolare e lui, abituato a un certo gioco, abbia faticato. Ma alla lunga le qualità vengono fuori: Conte vuole molto in entrambe le fasi, sta a lui ora adattarsi rapidamente. Non credo sia un problema di Conte, quanto più del giocatore che deve tirare fuori la qualità vista a Londra. Pensiamo a Zidane, che nei primi mesi della Juventus neanche sembrava lui”.