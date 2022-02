Marcolin: “Napoli? All’andata contro l’Inter sono usciti tutti i limiti della squadra”

I nerazzurri hanno messo sotto pressione la squadra di Luciano Spalletti che stasera rischia altrettanto col Barcellona

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, l’allenatore ed opinionista Dazn. Queste le sue considerazioni: "Il Napoli ha assaporato come poter battere il Barcellona nel primo tempo giocato al Camp Nou. Ha capito quali atteggiamenti avere, che sono quelli offensivi e non difensivi, perché la zona di confort del Napoli è quando ha la palla tra i piedi. Quando invece difende trova alcuni problemi, questo è tra le lacune di questa squadra che è più forte ad attaccare. All’andata con l’Inter, i dieci minuti finali di Bologna, quando lo porti nel terreno della fase difensiva escono fuori tutti i limiti di questa squadra, che quando invece attacca è fortissimo. Questo fortissimo deve essere una spinta domani, primo nell’approccio, secondo nel trovare subito il feeling. Infine terza cosa: il Napoli deve sapere che il Barcellona in casa e fuori gioca, bene o male, sempre nello stesso modo.