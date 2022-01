Marcolin: “L’Inter con Gosens aggiunge ulteriore qualità. Ma il calendario…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista parla dell'arrivo di Gosens all'Inter e della lotta scudetto

Lotta scudetto e Gosens . Sono i due argomenti affrontati da Dario Marcolin nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista elogia l'Inter per aver preso il tedesco: "Lo scudetto se lo giocano Inter e Napoli. L’Inter ha appena preso Gosens che negli ultimi tre anni è stato uno degli esterni migliori della A aggiungendo ulteriore qualità, ma il calendario non aiuta la squadra di Simone Inzaghi".

"Il Milan sta recuperando alcuni pezzi pregiati della sua rosa e questo inciderà non poco. Penso possa salvaguardare il posto in Champions. A questo punto la lotta per il quarto posto vede impegnate Juventus e Atalanta con la squadra di Gasperini sfavorita perché quella di Allegri prende forza e ha fatto un grandissimo colpo con Vlahovic. L’Atalanta rischia davvero per la prima volta dopo tre anni di restare fuori".