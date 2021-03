Marelli: “Abisso? Gli è servito l’errore di Fiorentina-Inter. Ma non può mai…”

Le parole dell'ex arbitro: "Il rigore fischiato in Juve-Benevento: "Non può essere fischiato, è sbagliato tecnicamente, Abisso non può aver visto"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così la decisione dell'arbitro Rosario Abisso di concedere un calcio di rigore, poi tolto dal Var, per la Juventus molto simile a quello dato contro l'Inter a Firenze nel 2018: "Fortuna, gli è servito l'errore di Firenze. E' un errore ancora più grave dell'errore su Chiesa: quello non deve sfuggire, ma può sfuggire. Ma questo non può essere fischiato, è sbagliato tecnicamente, non può aver visto. Un arbitro non deve mai fischiare un rigore a sensazione".