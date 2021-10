Marelli: “Rigore Empoli? Conseguenza di Inter-Juve: non c’è niente”

Intervenuto a Tutti Convocati, l’ex arbitro Marelli si è espresso così sul contatto di ieri tra D’Ambrosio e Bajrami durante Empoli-Inter

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, l’ex arbitro Luca Marelli si è espresso così sul contatto di ieri tra D’Ambrosio e Bajrami durante Empoli-Inter: ”Rigore per l'Empoli contro l'Inter? Le lamentele sono la conseguenza di quello che è successo in Inter-Juve. Quello che è successo a Empoli è esattamente quello che è successo domenica, non c'è niente, è un contrasto di gioco, non è episodio da Var”.