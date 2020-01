Inter, Marelli: “Gol Lautaro regolarissimo. E se avesse dato rigore su Young…”

Durante il programma Tutti Convocati su Radio 24, l’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato così gli episodi arbitrali di Inter-Cagliari: “Sul gol di Lautaro non c’è niente, è un normalissimo contatto di gioco, ce ne sono tanti. Questi contatti sono normali: le mani sono appoggiate, ma non c’è veramente nulla. L’interruzione di due minuti è dovuta al mancamento del collegamento tra la sala Var e Manganiello. E poi non è un chiaro ed evidente errore. Rosso a Lukaku? Manca la velocità, il rosso è eccessivo: è un giallo a tinte forti. Su Young è un episodio molto borderline: il Var non poteva intervenire. Si vede dalle immagini che Oliva si disinteressa del pallone e cerca Young. Avesse fischiato rigore, niente da dire.

Su Godin non c’è gioco pericoloso di Joao Pedro, contrasto normalissimo. Lautaro? Su di lui non c’è niente, il difensore non va nemmeno a contatto: bisognava giustamente lasciar correre. Poi lui ha perso completamente la trebisonda: l’espressione di Manganiello ci fa capire che le parole dell’argentino devono essere state molto pesanti. Poi c’è stato un parapiglia per una reazione fuori dalle righe per una cosa che non c’è. Sputo di Ranocchia verso il quarto uomo? E’ brutto da vedere, soprattutto da un giocatore molto corretto: sono rimasto veramente male, ma si sarà già pentito. Il figlio di Manganiello? Ha appena compiuto sei anni, inizia la prima elementare a settembre”.