La scorsa estate è finalmente emersa la verità sull'incredibile rigore concesso alla Fiorentina contro l'Inter per la respinta di pugno di Sommer. Graziano Cesari , recentemente, a Pressing, ha svelato un retroscena che riguarda la posizione della maggior parte degli arbitri di Serie A. Tutti contrari al rigore fischiato contro il portiere nerazzurro, unico nel suo genere: "Durante il ritiro estivo degli arbitri è nato veramente un caso perché molti arbitri non erano assolutamente d'accordo con la decisione presa in Fiorentina-Inter dell'anno scorso e dicevano che quello di Sommer non fosse assolutamente rigore . Dicevano che lo scontro con l'attaccante fosse assolutamente inevitabile dopo aver preso il pallone. Era uno scontro di gioco", le sue parole.

Non è di questo parere però Luca Marelli, che, intervistato da Centrocampo, ha parlato così dell'episodio: "Ci vuole un quarto d'ora per spiegarlo: è assolutamente rigore e ammonizione per imprudenza. E' vero che Sommer tocca il pallone un attimo prima rispetto a Nzola, ma è anche vero che Sommer esce senza preoccuparsi minimamente delle possibili conseguenze per l'avversario. Tanto è vero che l'avversario viene colpito con un pugno direttamente in volto. Involontario eh, sia chiaro, ma è la classica imprudenza anche se ha toccato prima il pallone. In altre circostanze non è stato fischiato rigore e neanche richiamo al VAR perché il colpo era di striscio. Vi faccio un altro esempio: il giocatore entra in tackle perché vuole prendere il pallone, l'attaccante è più bravo, glielo sposta e il difendente prende solo l'avversario. Non voleva mica prenderlo, lo stesso vale per questo. Sommer prende la palla? Ho capito, però il problema è che gli tira un cazzotto".