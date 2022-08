Marelli: “Rigore per il Milan non c’era, è un errore perché…”

Prima giornata di campionato e già primi dubbi su alcune scelte arbitrali. In Milan-Udinese Livio Marinelli, sull'1-0 per i friulani, ha assegnato un rigore ai rossoneri per un contatto tra Calabria e Soppy. Dagli studi di Dazn, l'ex arbitro Luca Marelli commenta l'episodio: "Va considerato il movimento di Soppy. Va ricordato che per prendere un calcio di rigore ci deve essere un movimento del difendente nei confronti dell'attaccante. Invece Soppy non si muove, tanto è vero che il piede sinistro è verso la porta. Calabria scivola sopra il pallone ed è lui che va verso il giocatore dell'Udinese. Io credo che questo avrebbe dovuto essere considerato semplicemente un contatto di gioco. A mio parere questo rigore è un errore".