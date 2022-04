Marelli: “Dubbi su tocco Sansone. Se Radu non avesse toccato palla…corner per il Bologna”

Al termine della sfida di questa sera tra Bologna e Inter ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri ai microfoni di Dazn

Finisce 2-1 per il Bologna, con l'Inter che si fa rimontare dopo essere passata in vantaggio nei primi minuti della gara con Perisic. L'ex arbitro Marelli, negli studi di Dazn, ha commentato l'episodio sfortunato di Radu che ha portato al gol vittoria di Sansone:

"Se Radu non avesse toccato il pallone e Sansone non ci fosse arrivato si sarebbe ripreso con un calcio d'angolo per il Bologna. Ho qualche dubbio sul fatto che Sansone l'abbia toccata".