Proprio lo stesso direttore di gara è stato fermato dall'UEFA in questo turno di Champions League. Su di lui pesano le accuse arrivate dal Kuwait: aveva diretto la partita clou del campionato fra il Kuwait SC e l’Al-Arabi e dopo la gara è stato denunciato dal club ospite per aver minacciato un giocatore in campo. «Ha detto a Al-Murshed ti ucciderò, abbiamo delle prove video di quanto accaduto», così il legale del calciatore. Sarà Doveri a sostituire Maresca nella gara tra Psv e Sporting Lisbona: era il quarto uomo. L'arbitro è stato sospeso anche in Serie A e dovrebbe rimanere fuori dai campi per almeno un mese.