Marianella: “2020, Bastoni miglior giovane: ha convinto un osso duro come Conte. All’Europeo…”

Massimo Marianella, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel corso della trasmissione ’23’ di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter: “È lui, per me il miglior giovane 2020. Ha convinto un osso duro come Conte a dargli fiducia. è diventato un titolare inamovibile nonostante l’anno scorso non fosse così scontato che sarebbe ripartito titolare. È arrivato Kolarov per dare esperienza al reparto. Non esce mai dai titolari. Con Mancini ha già 3 presenze in Azzurro e può essere un potenziale titolare all’Europeo”.