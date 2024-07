La Juventus ha chiuso l'accordo per Khephren Thuram (classe 2001) per venti mln più bonus. Il fratello di Marcus (classe 1997), attaccante dell'Inter, sbarcherà a Torino dal Nizza nella prossima stagione. Di lui hanno parlato a Skysport e in particolare Massimo Marianella, noto telecronista del canale satellitare, ha parlato di un grande acquisto da parte del club bianconero.

«Thuram Jr ha fatto benissimo col Nizza facendo venire dei dubbi che dei due fratelli, sia buono tanto quanto o in prospettiva addirittura di più, in un ruolo diverso, con prospettive straordinarie», ha sottolineato il giornalista in un confronto tra i due fratelli che si ritroveranno a giocare contro in Serie A.