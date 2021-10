Marianella: “Inter, Inzaghi cambierà qualcosa. Dzeko va tutelato. Lautaro-Sanchez…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo Marianella ha fatto il punto in casa Inter alla vigilia della sfida del Castellani contro l'Empoli

Intervenuto a Sky Sport 24, Massimo Marianella ha fatto il punto in casa Inter alla vigilia della sfida del Castellani contro l'Empoli:

"Penso che Inzaghi farà un po' di rotazione. Alcuni giocatori, vedi Dzeko, stanno dando tantissimo, ma vanno tutelati in termini di minuti. Questa potrebbe essere l'opportunità di vedere Lautaro e Sanchez insieme. E' una coppia di movimento, talento e presenza. Mi incuriosirebbe molto vederli insieme. Sorpresa Serie A? Credo che la Fiorentina possa spezzare il treno delle sette sorelle e inserirsi. Milan e Napoli resteranno in alto fino in fondo, hanno ottime rose".