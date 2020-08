Marianella: “Eriksen è stato grande colpo. Ma quanta pazienza avrà? Sa quanto vale e…”

Massimo Marianella, telecronista di Skysport, ha parlato dell’arrivo del danese all’Inter e del futuro del giocatore. Ecco la sua riflessione:

«Eriksen è come quel giaccone che trovi alle occasioni di luglio e lo prendi anche se ti servono le ciabatte. L’Inter ha messo le mani su un giocatore seguito dai top club e li vale questi club, lo ha dimostrato in tutte le squadre. Colpo fenomenale. Inserirlo in un contesto così determinato, che prevedeva meno il suo tipo di gioco, chiedeva a lui grande capacità di adattamento e grande flessibilità a Conte e questo non è ancora maturato. Però è decisivo quando entra. Mi chiedo quanta pazienza avrà. Lui sa quanto vale e non pensa di poter essere la prima alternativa anche se di una grande squadra come l’Inter. Quindi credo che o avrà un piano costruito anche attorno a lui o chiederà di andare via e ha un valore economico anche importante».

(Fonte: SS24)