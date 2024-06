Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Massimo Marianella, commentatore, ha parlato così del mercato della Fiorentina: "La società deve avere le idee chiare. Continuo a pensare che la priorità resta l'attaccante, sono ancora ferito dalla partita di Atene, personalmente è stato devastante, pensavo di raccontare un'altra partita e con un risultato diverso. Facile dire abbiamo ambizione, ma bisogna capire quale. Fare il nome di Icardi è bello per sognare però è solo un sogno estivo e non di più, così come il ritorno di Torreira.