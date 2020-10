Marianella: “Hakimi uno dei migliori acquisti a livello mondiale. Darmian arrivato sotto silenzio, ma…”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato della gara di Champions dell’Inter contro il M’Gladbach e dell’assenza di Hakimi risultato positivo al Covid:

“Darmian più difensore. L’Inter perde quello che è stato uno dei migliori acquisti a livello mondiale, un grandissimo giocatore attratto dall’inter e da Conte. La trattativa è stata un’impresa straordinaria, è un giocatore che fa la differenza e se manca è un problema. Ti permette di fare bene il tipo di gioco di Conte. Se dovesse giocare Darmian è un acquisto passato troppo sotto silenzio, è un ottimo giocatore quasi 100 partite nello United. Ha giocato da mvp la finale di Europa League, ingiustamente passato sotto silenzio. Dall’altra parte Perisic mi piace moltissimo, sono curioso di vedere il rendimento di Kolarov, verifica in più dopo il Milan. Gladbach squadra buonissima con un allenatore bravo. Se non si riesce a trovare una dimensione per Eriksen è meglio che questa situazione non si trascini. E quella di stasera è una buona occasione per lui”.