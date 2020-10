Compagnoni: “Godin sarebbe servito a questa Inter. Darmian? Sgombriamo subito i dubbi”

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni si è proiettato al prossimo derby tra Inter e Milan, che si giocherà a San Siro immediatamente dopo la sosta per le nazionali:

“Godin sarebbe servito per questo derby. L’Inter si è rinforzata sul mercato, ma non in difesa. Godin, per quanto non totalmente adatto alla difesa a tre, avrebbe fatto molto comodo. Chiaro che è facile parlare ora, ma io Godin l’avrei tenuto, o almeno avrei preso un altro difensore centrale. Darmian? Sgombriamo subito il campo dai dubbi: parliamo di un buon giocatore, uno che è stato al Manchester United e ha fatto anche cose discrete. Lui nelle giovanili del Milan nasce difensore centrale, poi la sua carriera ha preso anche altre strade. Può fare il terzo centrale nella difesa a tre, ma non è mai stato il suo vero ruolo“.

(Fonte: Sky Sport)