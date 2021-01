“Inter-Juventus? Molto dipenderà da come i bianconeri riusciranno a tenere Lukaku, che è devastante in questo campionato”. Parola di Massimo Marianella, ospite di Sky Sport, a proposito del big match di campionato in programma domani sera al Meazza. I nerazzurri si aggrappano all’attaccante belga per scardinare la difesa avversaria.