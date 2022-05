Marianella: “Lukaku, gran partita oggi. Ha voglia di dimostrare che…”

Il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così di Romelu Lukaku dopo la doppietta in Chelsea-Wolverhampton di oggi

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato così di Romelu Lukaku dopo la doppietta in Chelsea-Wolverhampton di oggi (terminata 2-2): "Lukaku oggi ha fatto un'ottima partita e ne sono molto felice. Ha fatto un gran gol, dopo aver segnato su rigore e dopo esserselo procurato. Estremamente positivo Lukaku oggi, ha voglia di dimostrare cosa si è perso il Chelsea in questi mesi senza di lui".