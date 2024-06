"Se fossi in Lukaku andrei al Napoli con Conte. Conoscendo Lukaku, che è un ragazzo molto sensibile, andare al Milan vorrebbe dire riproporre quell'intervista in cui diceva mai mai mai al Milan. Lo riporterebbe in una situazione emotiva difficile mentre lui ha bisogno di un contorno che lo ami, che gli voglia bene, lo senta molto suo. Ritrovare Conte e non trovare un ambiente ostile con cui non ha avuto legami contrari... Conoscendo Lukaku, sarebbe per lui meglio andare al Napoli per Conte e anche per non andare al Milan dove aveva detto che non sarebbe mai andato"