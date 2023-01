Marianella: “Mourinho a Roma ha già stravinto e non parla a caso: ciò che dice…”

Massimo Marianella, presente negli studi di Sky Sport ha parlato anche di José Mourinho e delle frasi rivolte al club dopo la gara di Coppa Italia con il Genoa. Queste le considerazioni: "Mourinho non parla a caso. Tutto ciò che dice, ha un fine: per il bene suo e della società che allena. Quelle che a noi possono sembrare sferzate dialettiche alla società, sono in realtà parole motivazionali. Ha una conoscenza del calcio sicuramente superiore alla sua dirigenza attuale: vuole tutelare e motivare i suoi dirigenti. Mourinho a Roma ha già stravinto: quando è arrivato ha creato entusiasmo solo per il suo nome all'inizio, poi lo ha moltiplicato con quello che ha detto e vinto. Ha riportato un trofeo nel club e non è una cosa da dare per scontata, basta vedere i libri di storia".