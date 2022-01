Marianella: “Parole Lukaku? Non sono sorpreso. Non ha detto nulla, ha fatto solo cronaca”

Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sull'intervista rilasciata da Romelu Lukaku

Questo è il Chelsea che piace di più a Tuchel. C'è spazio per Lukaku in questo Chelsea. Intervistare Lukaku è facile, lui è molto sincero. È una persona meravigliosa. Non sono sorpreso che abbia detto quello che sentiva. Tuchel ha fatto un percorso, tutti i giocatori che ha allenato lo esaltano, umanamente però non è facile rapportarsi con lui. Lukaku in realtà fa cronaca, dice solo che un giorno gli piacerebbe tornare all'Inter. Di Tuchel non dice niente, solo che dovrà lavorare per ritrovare il posto.