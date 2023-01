Marianella: “Skriniar, nessuna colpa dell’Inter: vi spiego! Mi aspettavo che…”

“Skriniar? Nessuna colpa della società Inter. In estate ha fatto intendere magari di voler rinnovare il contratto, poi invece Skriniar e l’agente hanno deciso di andare via a 0. L’Inter in questo non ha colpe: ha offerto il suo contratto a livello massimo, ha fatto di tutto per convincerlo, più di così il club non poteva fare. Non vedo errori dell’Inter. Mi aspettavo che il PSG per averlo subito arrivasse a fare l’offerta ai nerazzurri”, le sue parole.