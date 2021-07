Inter Women, Marinelli: “Ripreso con entusiasmo. Obiettivi? Vogliamo…”

Le parole della nerazzurra: "Sta andando molto bene, abbiamo ripreso con entusiasmo: siamo felici di aver ripreso, ci stiamo divertendo e faticando molto"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Gloria Marinelli, calciatrice nerazzurra, ha parlato così dei primi giorni di ritiro della squadra: "Sta andando molto bene, abbiamo ripreso con entusiasmo: siamo felici di aver ripreso, ci stiamo divertendo e faticando molto. Sono arrivate molte ragazze nuove, siamo felici perché è importante conoscere esperienze nuove: questi giorni sono fondamentali perché stiamo cercando di capirci per poi fare in campo le cose bene insieme. Giocare in Serie A ti insegna tante cose, ti dà esperienza: spero di imparare tanto e di fare meglio dell'anno scorso. Il calcio femminile sta crescendo a dismisura, non sarà un campionato scontato: dovremo preparare bene le partite per affrontare le altre squadre e tenere testa a tutti. A livello personale cerco di migliorare sempre di più, l'importante è vincere: a livello di squadra cerchiamo di crescere e fare un buon campionato".