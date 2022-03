Inter Women, Marinelli: “Vittoria sudata, siamo felici. Finalmente tornata al gol”

Le parole della nerazzurra: "La Juve? E' sempre una delle partite più sentite, noi continueremo a lavorare con concentrazione"

Intervenuta ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria per 4-3 sulla Sampdoria, Gloria Marinelli, attaccante nerazzurra, ha parlato così della gara: "Torniamo da un periodo non facile, è stata una vittoria sudata ma l'abbiamo portata a casa: questo è l'importante e siamo felici. C'è da lavorare tanto ed è quello che faremo nelle prossime settimane. Finalmente sono tornata al gol e chi fa l'attaccante può capire cosa significa non segnare: ti manca l'ossigeno. Oggi ho segnato due gol importanti, sono molto felice e proverò a fare meglio nelle prossime settimane. La Juve? E' sempre una delle partite più sentite, noi continueremo a lavorare con concentrazione, rabbia e voglia di vincere. Sono una grande squadra, ma anche noi: ce la giocheremo".