Marini: “L’Inter e Conte hanno bisogno l’uno dell’altra. Penso che la delusione durerà…”

Intervenuto sai microfoni di Radio Sportiva, Gianpiero Marini commenta la stagione dell’Inter a partire dalla sconfitta contro il Siviglia. “L’Inter avrebbe potuto vincere, quando una finale viene decisa da un’autorete di quel genere diventa difficile reagire”.

“Lo sfogo di Conte? Dopo una delusione così pesante ci sta, ma in questo momento l’Inter e Conte hanno bisogno l’uno dell’altra. La squadra nerazzurra è la migliore d’Europa, ha un grande allenatore, un grande AD come Marotta, l’esperienza di Oriali e una struttura che a livello prospettico porterà a vincere, oltre alla disponibilità economica. Penso che la delusione durerà 3-4 giorni prima di tornare a essere un rapporto più forte di prima. Auguro a Conte di rimanere, perché c’è veramente la possibilità di mettere nella sua bacheca personale alcuni trofei importanti in quanto allenatore di spessore”.

(Radio Sportiva)