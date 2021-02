Marini: “Inter carro armato, scudetto all’80%. Lautaro-Lukaku ricordano…”

Il commento dell'ex centrocampista dell'Inter dopo il successo dei nerazzurri sul Milan nel derby di Milano

L'ex centrocampista dell'Inter, Giampiero Marini, ha analizzato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, la vittoria per 3-0 dei nerazzurri di Antonio Conte nel derby contro il Milan: "È già da un po' di tempo che sta bene fisicamente ha recuperato gli infortunati e per me ieri non solo ha dato la svolta al campionato: se non succede qualcosa di anomale l'Inter è forte e difficilissima da riprendere. Voglio sottolineare che Eriksen ha dato qualcosa in più a livello tecnico e di coordinamento del gioco. Lo dico da mesi: per come è stata allestita l'Inter è una delle più forti in assoluto e lo scudetto lo vedo nerazzurro all'80%".