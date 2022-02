Marino: “L’Atalanta gioca ogni partita come una finale. Champions il nostro scudetto”

Il dirigente dell'Atalanta ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio della partita contro la Juventus di questa sera

Giochiamo ogni partita come se fosse una finalissima. Davanti sono fortissimi, non possiamo permetterci di sbagliare. Giochiamo contro una corazzata come la Juve che nelle ultime 12 partite ha fatto benissimo. Cercheremo di metterli in difficoltà. Arrivare in Champions è il nostro scudetto, sarà difficile perché ci sono 6-7 squadre che possono ambire a questo traguardo.