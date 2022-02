Marino contro Marelli: “Fortuna non arbitra più. C’era rigore e rosso a Szczesny”

Le parole del dg dell'Atalanta: "Commentiamo gli episodi per quello che sono e per come sono registrati nelle altre partite, siamo seri"

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Juventus, Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha risposto così a Luca Marelli, che si è mostrato in accordo con le scelte arbitrali di Mariani: "Fortunatamente Marelli non arbitra più. Abbiamo una visione completamente diversa, il fallo di Szczesny è inevitabilmente da rosso. E poi c'è anche fallo di mano di De Ligt, è rigore. Commentiamo gli episodi per quello che sono e per come sono registrati nelle altre partite, siamo seri: era rosso ed era rigore, questa è la nostra visione. E' stata un'ottima partita per noi, ho visto lo spirito giusto: elogio chi è sceso in campo, abbiamo lottato alla pari con la Juventus".