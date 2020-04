Marino: “Negli ultimi anni costi insostenibili per il calcio di domani: come cambierà il mercato…”

Il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino ha detto la sua su come cambierà il calcio e il mercato dopo il Coronavirus: “Negli ultimi anni è stato raggiunto un livello tale nelle quotazioni di cartellini e stipendi ai calciatori, diventato insostenibile per il calcio di domani – le parole riportate da Il Giornale -. Cambieranno le modalità del calcio-mercato: non più cessioni ma operazioni sulla base di scambi per non far sprofondare i bilanci e ricorso ai prestiti. Noi operatori dovremo farci aiutare dalla fantasia e da meccanismi d’ingegneria calcistica“.