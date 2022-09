Udinese, Marino: “6 punti tra Inter e Roma. Milan la big che ci ha sofferto meno”

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato così a Tutti Convocati su Radio 24 della vittoria con l’Inter e non solo: "Abbiamo affrontato 3 grandi squadre in 7 partite e ne siamo venuti fuori con 6 punti tra Inter e Roma e una prestazione molto confortante col Milan con cui avremmo meritato anche di più. Le big che abbiamo affrontato? Se dovessi dire di averle viste in gran forma no, con noi hanno avuto grandi difficoltà, la Roma, l'Inter e anche la Fiorentina. Il Milan è quella che ci ha sofferto meno”, le sue parole.