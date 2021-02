Marino: “L’Inter ha la rosa più attrezzata, mi ha impressionato. De Paul? Chi lo prenderà…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Pierpaolo Marino ha parlato della lotta scudetto e del futuro di De Paul, corteggiato dai grandi club tra cui l’Inter. Questo il commento del direttore dell’area tecnica dell’Udinese: “L‘Inter ha la rosa più attrezzata e mi ha impressionato per la compattezza di squadra, ma è uno scudetto che si giocherà a livello di 1 punto o 2 tra le 3 contendenti”.

“De Paul potrebbe essere il centrocampista che manca alla Juve? Con le caratteristiche che ha manca a tante squadre in Europa, chi lo prenderà l’anno prossimo (anche se spero di no da dirigente Udinese) farà lievitare la squadra in talento e qualità“.

(Tutti Convocati)