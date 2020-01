Marino: “Inter straordinaria nonostante le assenze. Vidal può bastare, ma…”

Pasquale Marino, ex allenatore di Udinese e Spezia – tra le altre -, ha parlato in esclusiva a TMW: “L’Inter sta facendo cose straordinarie. Anche in assenza di calciatori importanti come Sensi e Sanchez. Potrebbe anche bastare Vidal, ma credo arrivi anche un esterno“.

Sulla lotta scudetto: “Attenzione anche alla Lazio, sta esprimendo un ottimo calcio. Oggi i biancocelesti sono dietro perché Inter e Juve stanno facendo cose straordinarie. Ma potrebbero approfittare di una flessione degli avversari“.