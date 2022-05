Milan-Atalanta, Marino: “Gara aperta a qualsiasi risultato. Entrambi si giocano…”

Le parole del dirigente del club bergamasco prima della sfida contro i rossoneri che si gioca a San Siro

«Quello che è successo ieri sera è la testimonianza che guai distrarsi, può succedere di tutto qualunque squadra ti può metter in difficoltà. Quella di oggi è in una gara aperta a qualsiasi risultato». Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, prima della partita contro il Milan ha parlato delle aspettative dei bergamaschi e dei novanta minuti che aspettano la formazione di Gasperini.

Innanzitutto il Milan ha fatto una grande stagione quindi va fatto i complimenti al Milan che ha costruito qualcosa di importante, gli va dato atto del lavoro fatto complimenti. Questa partita vale tanto per entrambi le formazioni. Noi ci giochiamo qualcosa di importante nel nostro percorso e loro si giocano qualcosa di importante, e magari non definitivo, per lo scudetto.