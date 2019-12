Marino: “Politano, Napoli ottima soluzione. Il sistema di Conte all’Inter non lo aiuta”

Intervenuto ai microfoni di TuttoNapoli, Pasquale Marino, che ha allenato Matteo Politano nel suo anno a Pescara, ha parlato così del possibile approdo del nerazzurro nella squadra di Gattuso.

Cosa può aggiungere, Politano, ad un attacco già folto e numeroso come quello del Napoli? “E’ un esterno che gioca a destra col mancino e si accentra, caratteristica che nessuno ha in organico. Questo è il suo ruolo da sempre e nei moduli come il 3-4-3 o il 4-3-3 si è sempre esaltato. Già a Sassuolo aveva fatto grandi cose nel tridente. Per questo ci aveva pensato il Napoli e per questo è arrivato all’Inter”.

Ora è chiuso e pensa di cambiare aria. “Purtroppo il sistema di Conte non lo aiuta. L’Inter gioca con due attaccanti e sta rientrando anche Sanchez. Sarà dura per Politano trovare spazio e lui giustamente vuole giocare”.

Nasce così l’idea Napoli. “Sarebbe un’ottima soluzione per entrambi: lui potrebbe trovare spazio e il Napoli acquisterebbe un giocatore funzionale al modo di giocare di Gattuso. Certo, nel suo ruolo c’è già Callejon, ma i due hanno qualità differenti. Lo spagnolo taglia sul secondo palo, Politano viene dentro al campo, gioca tra le linee, salta l’uomo”.

Si sposerebbe bene con la realtà di Napoli? “Credo proprio di sì perché è un ragazzo tenace che ha sempre fatto parlare il campo. Ha grande carattere e all’Inter ha dimostrato di non soffrire il salto di qualità disputando un’ottima stagione”.