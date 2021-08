Marino: “Rottura Insigne-Napoli? Forse voluta da entrambe le parti”

Le considerazioni del noto dirigente a proposito del tema che interessa anche l'Inter

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, è intervenuto il direttore tecnico dell'Udinese ed ex Napoli, Pierpaolo Marino. Queste le sue considerazioni sulla situazione di Insigne: "Come avrei gestito il rinnovo? E’ difficile valutare da lontano la situazione, anche se conosco i protagonisti: il presidente De Laurentiis e Insigne, che ho avuto durante la mia direzione a Napoli. Il calcio moderno ci ha abituato che anche i grandi club possono perdere le bandiere e i grandi giocatori e quindi è una situazione che non meraviglia.