Marino: “Spalletti all’Inter non ha fatto male. Col Napoli partirà subito forte”

Le considerazioni del dirigente dell'Udinese ed ex Napoli a proposito della gestione tecnica azzurra affidata all'ex Inter

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ai microfoni di Radio Marte ha parlato della prossima Serie A: "Non so se tutti i nuovi allenatori si divertiranno. Di certo porteranno degli stimoli nuovi e degli aspetti tattici nuovi. Spalletti manca da poco dal campionato italiano, ha portato l'Inter in Champions League, non ha fatto male. Penso che partirà subito forte, ottimo ingaggio del Napoli".