Atalanta, Marino: “Zapata? Zero rischi, rispetterà i tempi giusti di rientro”

L'attaccante è alle prese con un infortunio e servirà ancora almeno un mese e mezzo prima di tornare a giocare

Duvan Zapata dice che sta arrivando. Sui social ha postato un video nel quale ha mostrato i suoi allenamenti dedicati alla riabilitazione dopo l'infortunio che lo ha messo ko. L'attaccante dell'Atalanta, in estate vicino all'Inter (poi è arrivato Dzeko), manca molto alla squadra di Gasperini che ieri non si è sbilanciato sul suo rientro.

Il dg del club bergamasco, Umberto Marino, prima della sfida contro il Bayer Leverkusen di Europa League, ha risposto ad una domanda sul colombiano e sui suoi tempi di rientro. "Sicuramente ci darà una grossa mano ma deve rispettare i tempi giusti. Siamo fiduciosi ma non vogliamo accelerare i tempi di recupero. Lo utilizzeremo quando sarà pronto perché l'Atalanta ha bisogno di lui come del resto della squadra", ha sottolineato ai microfoni di Skysport. Servirà, secondo il canale satellitare, ancora un mese e mezzo prima di rivedere il giocatore in campo.