Udinese, Marino: “Contro l’Inter vogliamo stupire. Handanovic? Il portiere non conta se…”

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d’inizio della gara con l’Inter: “Queste partite si affrontano con spirito battagliero di chi sa di avere un gap tecnico da colmare, metteremo la motivazione della squadra che vuole stupire. L’assenza di Handanovic? Sappiamo che è uno dei migliori portiere al mondo e sicuramente è un vantaggio per noi che non ci sia, ma anche Padelli è un signor portiere. Bisogna tirare in porta, se il tiro è imparabile il portiere non conta niente. Gotti? Ad un certo punto era diventata una pantomima tra noi, il gioco piaceva a tutti e gli ha dato una visibilità importante. E’ a tutti gli effetti l’allenatore dell’Udinese e lo fa con convinzione, secondo me lo farà anche in futuro. Si è calato in un ruolo non facile, ma ha competenze tecniche e ha saputo sterzare nella gestione dello spogliatoio facendo scelte e comunicandole nel modo giusto”.