Marinozzi (Sky): “Calhanoglu a zero un affare, ma ho dubbi sulla posizione all’Inter”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Andrea Marinozzi ha commentato l'arrivo all'Inter del centrocampista Hakan Calhanoglu

"Nel finale di stagione non ha trovato continuità. Ho dei dubbi sulla posizione che occuperà nell'Inter. Lui ha giocato in altre posizioni rispetto a quella di mezzala. Secondo me, Simone Inzaghi dovrà lavorarci bene, anche per dargli la giusta continuità. I numeri sono dalla sua parte. Prendere uno come Calhanoglu a parametro zero è comunque un affare".