Intervenuto ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com, Mario Suarez, ex centrocampista dell'Atletico Madrid, ha svelato un retroscena riguardante l'Inter: "Questo club è speciale per quello che trasmette, quello che la gente ti fa provare. Se non lo vivi non lo puoi capire. Queste partite di Champions in casa sono incredibili. Qui abbiamo eliminato l'Inter, nella fase ad eliminazione diretta con Simeone non abbiamo mai perso. Finale? Si può fare. L'Inter era un duro rivale, ora la squadra ha preso morale. Il ritorno a Dortmund sarà dura, ma domani si può fare un buon risultato. Avevo la possibilità di andare dai nerazzurri a gennaio con Roberto Mancini, nell'anno in cui presero anche Shaqiri. Il Cholo non mi lasciò partire".